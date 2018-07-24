Полторак звільнив причетних до розкрадання палива в Одесі посадових осіб

Міністерства оборони видало наказ про накладення дисциплінарних стягнень на винних посадових осіб

Міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення про накладення дисциплінарних стягнень щодо причетних до розкрадання палива в Одесі посадових осіб. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"За результатами перевірки було виявлено нестачу пально-мастильних матеріалів в дуже великих розмірах ... Зазначені дії призвели до збитків для держави і створили передумови для отримання особистої вигоди посадовими особами даного центру", - повідомив начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України полковник Дмитро Марченко.

Зокрема, за його словами, була виявлена недостача палива різних марок загальним обсягом 204 тонни (серед іншого, брак бензину автомобільного марки А-92 - близько 2,5 тонни).

"Попередня оцінка загальної суми збитків для держави становить більше 6,4 мільйонів гривень", - сказав Марченко. Також в ході перевірки було виявлено невраховані паливно-мастильні матеріали.

Крім того, в ході перевірки було виявлено 34 тонни дизельного палива і 2,6 тонни авіаційного палива, загальна сума збитків для держави становить 1,1 млн гривень.

Полторак розцінює недбале ставлення керівництва посадових осіб Тилу Збройних сил України, Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗСУ, а також підлеглого йому 46 Об'єднаного центру забезпечення як зраду інтересам ЗСУ під час дії особливого періоду, передає прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що прийняв рішення і видано відповідний наказ Міністерства оборони України про накладення дисциплінарних стягнень на винних посадових осіб, згідно з яким:

Начальника 46 Об'єднаного центру забезпечення полковника Євгена Короля позбавити військового звання.

Начальника складу пального та мастильних матеріальних 46 Об'єднаного центру забезпечення підполковника Андрія Мосунова позбавити військового звання.

Старшого офіцера відділу забезпечення пальним і мастильними матеріалами Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗСУ підполковника Дмитра Ізваріна звільнити від військової служби по службовій невідповідності.

Начальника відділу зберігання пального і паливно-мастильних матеріалів складу пального і мастильних матеріалів 46 Об'єднаного центру забезпечення майора Олександра Ляляева понизити в посаді.

Начальник Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗСУ полковника Руслана Кубаля понизити в посаді.

Міністр вважає неприпустимим таке ставлення до службових обов'язків офіцерів, які повинні були забезпечувати і контролювати стан справ у вищезгаданому підрозділі, а не створювати передумови для крадіжок майна армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полторак закликає Військову прокуратуру, НАБУ і Національну поліцію розслідувати зрив будівельною компанією "Зростання" будівництва житла для військовослужбовців.