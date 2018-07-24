Військова прокуратура затримала контрактника за продаж деталей від танків

У Чернігівській області контрактник крав боєприпаси із військової частини

У Чернігівській області за продаж елементів динамічного захисту танків та боєприпасів військова прокуратура затримала контрактника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону.

Зазначається, що контрактник служив на посаді водія-електрика в одній із військових частин, що дислокується у Козелецькому районі області. Дані про систематичне розкрадання майна старшим солдатом військової служби за контрактом передали співробітники управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ.

Правоохоронці встановили, що солдат протягом травня-липня 2018 року викрадав військове майно. Йдеться про боєприпаси та елементи динамічного захисту танків. Вкрадене він збував цивільній особі.

Так, 24 липня 2018 року військовослужбовець за місцем свого проживання продав цивільному громадянину 7 елементів динамічного захисту танків та 4 пачки патронів калібру 7,62 мм, по 20 шт. у кожній пачці. За свій "товар" солдат просив 3500 гривень.

Військовослужбовця було затримано цього ж дня безпосередньо після збуту патронів та деталей до танків. Продані боєприпаси та вибухові речовини вилучені. Тривають обшуки за місцями проживання та проходження військової служби затриманого.

Фото: військова прокуратура Центрального регіону (vppnr.gp.gov.ua)

"На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України (викрадення військового майна, що заподіяло істотну шкоду, - ред.)", - зазначили у прокуратурі.

Також готується клопотання до суду про обрання відносно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Військовому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення про накладення дисциплінарних стягнень щодо причетних до розкрадання палива в Одесі посадових осіб.