СБУ затримала українця, який намагався вивезти до РФ запчастини до авіадвигунів

Зазначені деталі підлягають державному експортному контролю

У Харківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили факт незаконного вивезення в Росію запчастин до авіаційних двигунів, які підлягають державному експортному контролю. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронцями встановлено, що мешканець Харківської області намагався нелегально вивезти в Росію запасні частини до авіаційних двигунів, використовуваних в російській військовій і пасажирської авіації.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному з пунктів пропуску через державний кордон. При огляді особистих речей у нього виявили військові запчастини.

Зараз за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину.

Крім того, в прес-центрі СБУ нагадали, що військово-технічне співробітництво України з РФ припинено з серпня 2014 року згідно з указом президента України та рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше у Росії заарештували громадянин України, нібито підозрюваного у справі про так званий "замах на контрабанду запчастин для військової техніки".