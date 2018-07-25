Военная прокуратура открыла дело о хищении топлива в Одессе

Группа военных прокуроров совместно с Нацполицией уже проводит первоочередные следственные действия

Военная прокуратура Южного региона 24 июля начала уголовное производство по факту хищения топлива из воинской части в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Внесены сведения по факту хищения из воинской части А2756 (46 Объединенного центра обеспечения) 171241 кг горюче-смазочных материалов, что стало результатом небрежного отношения военных должностных лиц к исполнению обязанностей военной службы и повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация дела - ч.3 ст. 410 и ч.3 ст. 425 Уголовного кодекса.

Следственное управление ГУНП в Одесской области будет проводить досудебное расследование.

Кроме того, создана группа военных прокуроров, которые одновременно с Нацполицией уже проводят первоочередные следственные действия.

"В настоящее время принимаются исчерпывающие меры для оперативного раскрытия указанных тяжких преступлений в кратчайшие сроки", - отметили в военной прокуратуре.

Напомним, как писало РБК-Украина, министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о наложении дисциплинарных взысканий в отношении причастных к хищению топлива в Одессе должностных лиц.

Глава Минобороны также призывает Военную прокуратуру, НАБУ и полицию расследовать срыв строительной компанией "Рост" строительства жилья для военнослужащих.