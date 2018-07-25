Військова прокуратура відкрила справу щодо розкрадання палива в Одесі

Група військових прокурорів спільно з Нацполіцією вже проводить першочергові слідчі дії

Військова прокуратура Південного регіону 24 липня розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення палива з військової частини в Одесі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Внесено відомості за фактом викрадення з військової частини А2756 (46 Об’єднаного центру забезпечення) 171 241 кг пально-мастильних матеріалів, що стало результатом недбалого ставлення військових службових осіб до виконання обов’язків військової служби та спричинило тяжкі наслідки", - сказано у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація справи - ч.3 ст. 410 та ч.3 ст. 425 Кримінального кодексу.

Слідче управління ГУНП в Одеській області буде проводити досудове розслідування.

Крім того, створено групу військових прокурорів, які одночасно з Нацполіцією вже проводять першочергові слідчі дії.

"На цей час вживаються вичерпні заходи для оперативного розкриття вказаних тяжких злочинів у найбільш стислі строки", - зазначили у військовій прокуратурі.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення про накладення дисциплінарних стягнень стосовно причетних до розкрадання палива в Одесі посадових осіб.

Глава Міноборони також закликає Військову прокуратуру, НАБУ і поліцію розслідувати зрив будівельною компанією "Ріст" будівництва житла для військовослужбовців.