Полторак уволил причастных к хищению топлива в Одессе должностных лиц

Министерства обороны выдало наказ о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о наложении дисциплинарных взысканий в отношении причастных к хищению топлива в Одессе должностных лиц. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"По результатам проверки была выявлена ​​недостача горюче-смазочных материалов в очень больших размерах ... Указанные действия привели к убыткам для государства и создали предпосылки для получения личной выгоды должностными лицами данного центра", - сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, полковник Дмитрий Марченко

В частности, по его словам, была выявлена ​​недостача топлива различных марок общим объемом в 204 тонны (среди прочего, нехватка бензина автомобильного марки А-92 - около 2,5 тонны).

"Предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен", - сказал Марченко. Также в ходе проверки было выявлено неучтенные горюче-смазочные материалы.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено 34 тонны дизельного топлива и 2,6 тонны авиационного топлива, общая сумма убытков для государства составляет 1,1 млн гривен.

Полторак расценивает небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, а также подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения как предательство интересам ВСУ во время действия особого периода, передает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что принял решение и выдано соответствующий приказ Министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц, согласно которому:

Начальника 46 Объединенного центра обеспечения полковника Евгения Короля лишить воинского звания.

Начальника склада горючего и смазочных материальных 46 Объединенного центра обеспечения подполковника Андрея Мосунова лишить воинского звания.

Старшего офицера отдела обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ подполковника Дмитрия Изварина освободить от военной службы по служебному несоответствию.

Начальника отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов склада горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майора Александра Ляляева понизить в должности.

Начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ полковника Руслана Кубаля понизить в должности.

Министр считает недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак призывает Военную прокуратуру, НАБУ и Национальную полицию расследовать срыв строительной компанией "Рост" строительства жилья для военнослужащих.