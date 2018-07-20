Полторак просит правоохранителей расследовать срыв строительства жилья для военных

Минобороны будет настаивать на взыскании со строительной компании штрафных санкций в полном объеме

Министр обороны Украины Степан Полторак призывает Военную прокуратуру, НАБУ и Национальную полицию расследовать срыв строительной компанией "Рост" строительства жилья для военнослужащих. Об этом он написал в своем Facebook.

Полторак отметил, что в 2016 году компания стала победителем тендера по постройке нескольких объектов инфраструктуры Вооруженных сил, однако сорвала сроки сдачи объектов строительства, предусмотренные соглашениями.

"Саботаж и невыполнение взятых обязательств по строительству жилья для защитников Украины - позорный факт, о котором должна знать общественность страны... Руководство компании "Рост" не выполняет взятые на себя обязательства и приостановило выполнение строительных работ на объектах, расположенных на полигоне "Широкий лан", что в Николаевской области, и других объектах", - подчеркнул глава Минобороны.

Он обратился к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности руководство строительной компании. Полторак отметил, что оно в тяжелые для Украины времена ослабляет обороноспособность украинской армии и срывает мероприятия по обеспечению надлежащими жилищными условиями военных Вооруженных сил своим бездействием.

"Кроме этого, Министерство обороны будет настаивать на взыскании штрафных санкций с компании "Рост" в полном объеме. Своими действиями или безответственностью вредить армии - значит вредить всем украинцам, которые готовы видеть наших бойцов сильными, обеспеченными всем необходимым и мотивированными для защиты государства", - подчеркнул министр.

Напомним, как писало РБК-Украина, в июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство общежитий для военнослужащих является самым масштабным за всю историю ВСУ. Он проинформировал, что сейчас продолжается строительство 155 общежитий для военных в 21 области по всей Украине.

В мае Кабинет министров выделил 300 млн гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных.