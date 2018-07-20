Полторак просит правоохранителей расследовать срыв строительства жилья для военных

Новости Политика 20.07.2018 - 15:01
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Минобороны будет настаивать на взыскании со строительной компании штрафных санкций в полном объеме

Министр обороны Украины Степан Полторак призывает Военную прокуратуру, НАБУ и Национальную полицию расследовать срыв строительной компанией "Рост" строительства жилья для военнослужащих. Об этом он написал в своем Facebook.

Полторак отметил, что в 2016 году компания стала победителем тендера по постройке нескольких объектов инфраструктуры Вооруженных сил, однако сорвала сроки сдачи объектов строительства, предусмотренные соглашениями.

Полторак просит правоохранителей расследовать срыв строительства жилья для военных

"Саботаж и невыполнение взятых обязательств по строительству жилья для защитников Украины - позорный факт, о котором должна знать общественность страны... Руководство компании "Рост" не выполняет взятые на себя обязательства и приостановило выполнение строительных работ на объектах, расположенных на полигоне "Широкий лан", что в Николаевской области, и других объектах", - подчеркнул глава Минобороны.

Он обратился к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности руководство строительной компании. Полторак отметил, что оно в тяжелые для Украины времена ослабляет обороноспособность украинской армии и срывает мероприятия по обеспечению надлежащими жилищными условиями военных Вооруженных сил своим бездействием.

"Кроме этого, Министерство обороны будет настаивать на взыскании штрафных санкций с компании "Рост" в полном объеме. Своими действиями или безответственностью вредить армии - значит вредить всем украинцам, которые готовы видеть наших бойцов сильными, обеспеченными всем необходимым и мотивированными для защиты государства", - подчеркнул министр.

Напомним, как писало РБК-Украина, в июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство общежитий для военнослужащих является самым масштабным за всю историю ВСУ. Он проинформировал, что сейчас продолжается строительство 155 общежитий для военных в 21 области по всей Украине.

В мае Кабинет министров выделил 300 млн гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных.

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Теги:  Полторак,  военные,  жилье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС