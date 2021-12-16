Военная помощь США. Кулеба назвал три основных направления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три основных направления военной помощи США в противостоянии с Россией. По его словам, это оружие, разведывательная информация и экономические санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу CNBC .

Глава МИД напомнил, что Украина уже более семи лет противодействует агрессии России. По его словам, за это время украинцы научились противостоять попыткам нападения со стороны Москвы.

"В то же время, американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных и помогать нам обороняться”, - уточнил Кулеба.

Министр добавил, что главная помощь США в противодействии агрессии России - экономические санкции против Москвы.