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Військова допомога США. Кулеба назвав три основні напрямки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три основні напрямки військової допомоги США у протистоянні з Росією. За його словами, це зброя, розвідувальна інформація та економічні санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу CNBC.

Глава МЗС нагадав, що Україна вже більше ніж сім років протидіє агресії Росії. За його словами, за цей час українці навчилися протистояти спробам нападу з боку Москви.

"В той самий час, американська зброя, військові технології і поглиблений обмін розвідувальною інформацією здатні рятувати життя українських військових і допомагати нам оборонятися", - уточнив Кулеба.

Міністр додав, що головна допомога США у протидії агресії Росії - економічні санкції проти Москви.

Нагадаємо, група сенаторів США запропонувала направити Україні у 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів.

Зазначимо, 15 грудня Сенат США погодив оборонний бюджет, в якому передбачено 300 млн доларів на військову допомогу Україні.

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Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба