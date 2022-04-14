Военная помощь и санкции. Кулеба провел разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился деталями телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.
Глава МИД обсудил с коллегой составляющие следующего пакета военной помощи Украины. Кроме того, стороны пообщались и по другим темам двусторонних отношений.
"В нашем новом разговоре госсекретарь Блинкен и я обсудили следующий пакет военной помощи Украины и скоординировали позиции по введению новых санкций против России. Благодарен США за непоколебимую поддержку и позицию рядом", – написал Кулеба.
В Белом доме продолжают обсуждать возможность отправить в Киев американского высокопоставленного чиновника. Госсекретарь Блинкен – среди потенциальных кандидатов.
Напомним, что Соединенные Штаты назвали предпосылки для снятия санкций с РФ.
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