UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военная помощь и санкции. Кулеба провел разговор с Блинкеном

Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился деталями телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.

Глава МИД обсудил с коллегой составляющие следующего пакета военной помощи Украины. Кроме того, стороны пообщались и по другим темам двусторонних отношений.

"В нашем новом разговоре госсекретарь Блинкен и я обсудили следующий пакет военной помощи Украины и скоординировали позиции по введению новых санкций против России. Благодарен США за непоколебимую поддержку и позицию рядом", – написал Кулеба.

В Белом доме продолжают обсуждать возможность отправить в Киев американского высокопоставленного чиновника. Госсекретарь Блинкен – среди потенциальных кандидатов.

Напомним, что Соединенные Штаты назвали предпосылки для снятия санкций с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСанкции против РоссииВторжение России в УкраинуВойна России против Украины