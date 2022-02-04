Военная и политическая. Сенат Польши единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.pl.

"Сегодня, когда Украина стоит перед смертельной угрозой - угрозой очередного вторжения, особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина - одна из гарантий безопасности Польши", - указано в резолюции.

В Сенате заявили, что поддерживают политическую и финансовую помощь украинской стороне, поставку стране оружия и участии солдат из стран-членов НАТО в подготовке военных, поскольку Украина "оказалась перед смертельной опасностью".

Сенаторы отметили, что Россия собрала у границ Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией.

"Целью этой эскалации напряженности является дестабилизация Европы. Это может привести к крупнейшему вооруженному конфликту со времен Второй мировой войны", - говорится в документе.

В резолюции также говорится о том, что на фоне нового вторжения РФ, Украину безоговорочно поддерживают Североатлантический альянс, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.

В Сенате Польши также убеждены, что диалог с Москвой возможен.

"Однако он (диалог - ред.) не может проходить в ситуации военного шантажа, подрыва принципа нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институты. Условием этого диалога является отвод российских войск от границы с Украиной", - добавляется в документе.