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Военная и политическая. Сенат Польши единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

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Варшава, Пятница 04 февраля 2022 13:17
Военная и политическая. Сенат Польши единогласно принял резолюцию в поддержку Украины Фото: Польша одобрила резолюцию в поддержку Украины (Фото Wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 февраля Верхняя палата польского парламента приняла резолюцию в поддержку Украины. Решение единогласно приняли 92 сенатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.pl.

"Сегодня, когда Украина стоит перед смертельной угрозой - угрозой очередного вторжения, особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина - одна из гарантий безопасности Польши", - указано в резолюции.

В Сенате заявили, что поддерживают политическую и финансовую помощь украинской стороне, поставку стране оружия и участии солдат из стран-членов НАТО в подготовке военных, поскольку Украина "оказалась перед смертельной опасностью".

Сенаторы отметили, что Россия собрала у границ Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией.

"Целью этой эскалации напряженности является дестабилизация Европы. Это может привести к крупнейшему вооруженному конфликту со времен Второй мировой войны", - говорится в документе.

В резолюции также говорится о том, что на фоне нового вторжения РФ, Украину безоговорочно поддерживают Североатлантический альянс, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.

В Сенате Польши также убеждены, что диалог с Москвой возможен.

"Однако он (диалог - ред.) не может проходить в ситуации военного шантажа, подрыва принципа нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институты. Условием этого диалога является отвод российских войск от границы с Украиной", - добавляется в документе.

Ранее стало известно, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку Украине.

Также сообщалось, что Польша предоставит Украине оборонительное оружие.

Кроме того, Варшава направила в Киев 29 грузовиков с гумпомощью.

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