Военная эскалация со стороны России негативно повлияла на экономику Украины, - НБУ

"Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. Прежде всего это связано с эскалацией конфликта с Российской Федерацией. Из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что ставит определенные угрозы для украинской экономики", - сказал он.

Николайчук также напомнил, что в мире распространяется новый вариант коронавирус, что также может стать тормозом для мировой экономики с соответствующими последствиями для украинской экономики.

По его словам, это затрудняет для Украины доступ к ресурсам на мировых финансовых рынках, поэтому сохранение сотрудничества с МВФ является важным.

"В то же время мы отмечаем, что наша экономика имеет достаточно высокий запас прочности. Украинская экономика характеризуется низкими дисбалансами на сегодняшний день в публичных финансах, во внешне-экономическом секторе. У нас очень низкий дефицит текущего счета, хотя на будущее мы ожидаем, что этот дефицит будет расширяться", - добавил он.