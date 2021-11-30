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НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 12:53
НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины Фото: НБУ снова ухудшил ожидания относительно экономики Украины (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составит около 3% после падения на 4,0% в прошлом году. Это хуже, чем прогноз за октябрь (3,1%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимира Лепушинского.

Как отметил Лепушинский, ожидания ухудшены по нескольким причинам.

"Первое - это худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы. Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг. В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности", - сказал он.

В качестве четвертого фактора Лепушинский назвал общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку комплектующих.

В НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%, добавил он.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

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