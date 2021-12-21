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Військова ескалація з боку Росії негативно вплинула на економіку України, - НБУ

Автор: Олександр Білоус

Очікування розвитку економіки України погіршилися останнім часом. Це сталося через ескалацію конфлікту з Росією, різке зростання цін на енергоносії, поширення нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Зовнішнє середовище стало для української економіки більш загрозливим. Насамперед це пов'язано з ескалацією конфлікту з Російською Федераціє. З наслідків цієї ескалації ми бачимо суттєве зростання цін на газ у Європі, що ставить певні загрози для української економіки", - сказав він.

Ніколайчук також нагадав, що у світі поширюється новий варіант коронавірусу, що також може стати гальмом для світової економіки з відповідними наслідками для української економіки.

За його словами, це ускладнює для України доступ до ресурсів на світових фінансових ринках, тож збереження співпраці з МВФ є важливим.

"Водночас ми відзначаємо, що наша економіка має достатньо високий запас міцності. Українська економіка характеризується низькими дисбалансами на сьогоднішній день в публічних фінансах, в зовнішньо-економічному секторі. У нас дуже низький дефіцит поточного рахунку, хоча на майбутнє ми очікуємо, що цей дефіцит розширюватиметься", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) очікує, що зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2021 році становитиме близько 3% після падіння на 4,0% у минулому році. Це гірше, ніж прогноз за жовтень (3,1%).

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Національний банк України