Військова ескалація з боку Росії негативно вплинула на економіку України, - НБУ

"Зовнішнє середовище стало для української економіки більш загрозливим. Насамперед це пов'язано з ескалацією конфлікту з Російською Федераціє. З наслідків цієї ескалації ми бачимо суттєве зростання цін на газ у Європі, що ставить певні загрози для української економіки", - сказав він.

Ніколайчук також нагадав, що у світі поширюється новий варіант коронавірусу, що також може стати гальмом для світової економіки з відповідними наслідками для української економіки.

За його словами, це ускладнює для України доступ до ресурсів на світових фінансових ринках, тож збереження співпраці з МВФ є важливим.

"Водночас ми відзначаємо, що наша економіка має достатньо високий запас міцності. Українська економіка характеризується низькими дисбалансами на сьогоднішній день в публічних фінансах, в зовнішньо-економічному секторі. У нас дуже низький дефіцит поточного рахунку, хоча на майбутнє ми очікуємо, що цей дефіцит розширюватиметься", - додав він.