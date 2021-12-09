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Военная эскалация со стороны России негативно влияет на экономику Украины, - НБУ

Автор: Александр Белоус

Ситуация с военной эскалацией со стороны России может негативно повлиять на экономику Украины. Кроме того, она уже привела к давлению на валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Существенная неопределенность относительно эскалации военного конфликта может быть фактором ухудшения ожиданий и сказываться в отсрочке инвестиционных решений, что будет сдерживать восстановление экономики", - отметил он.

Как сообщил Николайчук, усиление геополитических рисков, связанных с военной агрессией со стороны России, является главным инфляционным фактором.

"Именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, мы видели дополнительное давление на валютном рынке. Конечно, что это не способствовало снижению инфляции", - сказал замглавы НБУ.

По его словам, следствием геополитических рисков является сохранение высоких цен на газ на более долгом периоде, чем ожидалось ранее.

"Мировые цены на газ и продовольствие превышают ожидаемые нами уровни и, вероятно, будут оставаться выше в ближайшие месяцы", - отметил Николайчук.

По прогнозу НБУ, снижение цен на газ в Европе ожидается только весной, после завершения отопительного сезона.

По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пунктов в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться"до более адекватных".

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Национальный банк Украины