НБУ прогнозирует высокие цены на газ в ближайшие месяцы и их влияние на уровень инфляции
Цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Николайчук повышение цен на энергоносители отражается на внутренних ценах. "На сегодняшний день влияние на потребительские цены является минимальным из-за годовых контрактов на газ, которые были введены в апреле-мае, и из-за того, что цены на отопление тоже имеют достаточно значительную административную составляющую. В то же время мы прекрасно понимаем, что цены на энергоносители, цены на газ влияют на производителей, и мы это уже видим, и понимаем, что с определенным временным лагом эти цены, этот и всплеск мировых цен будет перекладываться и на внутренние потребительские цены", - сказал он.
НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных", в то же время будут оставаться высокими в течение отопительного сезона - в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале следующего года. "Цены на газ будут ощутимо выше, чем мы предполагали это в июле", - сказал замглавы НБУ.
"По результатам этого года ожидаем, что дополнительное влияние текущего повышения цен на энергоносители добавит 0,3 п. п. в инфляцию этого года, а в следующем году у нас будет дополнительное влияние 0,8 п. п.", - заявил Николайчук.
Напомним, ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что повышение цен на газ в Украине будет иметь умеренный эффект на потребительскую инфляцию в Украине на уровне 0,2 процентных пунктов в 2021 году. Еще столько же добавит связанное повышение тарифов на отопление и горячую воду.