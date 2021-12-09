Військова ескалація з боку Росії негативно впливає на економіку України, - НБУ

"Суттєва невизначеність стосовно ескалації військового конфлікту може бути чинником погіршення очікувань та позначатися у відтермінуванні інвестиційних рішень, що стримуватиме відновлення економіки", - зазначив він.

Як зазначив Ніколайчук, посилення геополітичних ризиків, пов'язаних військовою агресією з боку Росії, є головним інфляційним чинником.

"Саме через цей фактор ми бачили зниження цін на українські активи, ми бачили додатковий тиск на валютному ринку. Звичайно, що це не сприяло зниженню інфляції", - сказав заступник голови НБУ.

За його словами, наслідком геополітичних ризиків є збереження високих цін на газ на більш довшому періоді, ніж очікувалося раніше.

"Світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані нами рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими найближчими місяцями", - зазначив Ніколайчук.

За прогнозом НБУ, зниження цін на газ у Європі очікується тільки навесні, після завершення опалювального сезону.