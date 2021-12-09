Військова ескалація з боку Росії негативно впливає на економіку України, - НБУ

Ситуація з військовою ескалацією з боку Росії може негативно вплинути на економіку України. Крім того, вона вже призвела до тиску на валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Суттєва невизначеність стосовно ескалації військового конфлікту може бути чинником погіршення очікувань та позначатися у відтермінуванні інвестиційних рішень, що стримуватиме відновлення економіки", - зазначив він.
Як зазначив Ніколайчук, посилення геополітичних ризиків, пов'язаних військовою агресією з боку Росії, є головним інфляційним чинником.
"Саме через цей фактор ми бачили зниження цін на українські активи, ми бачили додатковий тиск на валютному ринку. Звичайно, що це не сприяло зниженню інфляції", - сказав заступник голови НБУ.
За його словами, наслідком геополітичних ризиків є збереження високих цін на газ на більш довшому періоді, ніж очікувалося раніше.
"Світові ціни на газ і продовольство перевищують очікувані нами рівні та, ймовірно, залишатимуться вищими найближчими місяцями", - зазначив Ніколайчук.
За прогнозом НБУ, зниження цін на газ у Європі очікується тільки навесні, після завершення опалювального сезону.
За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пунктів у 2021 році і 0,8 процентних пунктів в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".