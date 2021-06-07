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Военкома в Тернопольской области задержали на взятке: вымогал деньги за уклонение от службы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместителя военного комиссара в Тернопольской области задержали на взятке. Он вымогал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь в избежании срочной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и обороной сфере Западного региона.

Заместителя военкома одного из районных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих задержали на взятке с поличным. Он получил от гражданина заранее оговоренную сумму.

Офицеру сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебным расследованием уголовного дела занимается территориальное управление Государственного бюро расследования (ГБР)

Фото: задержание на взятке заместителя военкома в Тернопольской области (facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua)

Напомним, 12 мая в Закарпатской области сотрудники ГБР задержали на взятке двух налоговых инспекторов. Они вымогали у местного предпринимателя 250 тысяч за уклонение от уплаты налогов.

Отметим, в этот же день СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Они требовали средства за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов.

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