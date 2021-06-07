Военкома в Тернопольской области задержали на взятке: вымогал деньги за уклонение от службы

Заместителя военного комиссара в Тернопольской области задержали на взятке. Он вымогал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь в избежании срочной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и обороной сфере Западного региона.