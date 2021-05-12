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В Закарпатской области на взятке задержали налоговиков: требовали деньги у предпринимателя

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Киев, Среда 12 мая 2021 17:47
В Закарпатской области на взятке задержали налоговиков: требовали деньги у предпринимателя Фото: задержание налоговиков на взятке (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке двух налоговых инспекторов. Они вымогали у местного предпринимателя 250 тысяч за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, начальник отдела и ревизор-инспектор главного управления Государственной налоговой инспекции в Закарпатской области вымогали у местного предпринимателя 250 тысяч гривен за освобождение от уплаты 980 тысяч налогов и сопутствующих штрафных санкций.

Отмечается, что налоговики были задержаны при получении первой части взятки в размере 180 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о предъявлении им подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по предварительному сговору. Также решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Инспекторам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и последующим запретом на три года занимать определенные должности и осуществлять некоторые виды деятельности.

Фото: задержание налоговиков на взятке (dbr.gov.ua)

Напомним, сегодня, 12 мая, СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Они требовали средства за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

Отметим, ранее СБУ блокировала работу международной преступной группировки, которая занималась продажей поддельной американской вакцины Pfizer от коронавируса

РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов.

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