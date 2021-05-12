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В Одессе СБУ разоблачила врачей, которые требовали взятки за бесплатные операции на сердце

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Среда 12 мая 2021 14:01
В Одессе СБУ разоблачила врачей, которые требовали взятки за бесплатные операции на сердце Фото: в Одессе СБУ разоблачила врачей на взятках за операции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Они требовали средства за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что организатором выступал заведующий отделением медучреждения. Он привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за оказание услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь.

В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.

Установлено, что размер взятки зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения во время получения 11 тысяч долларов от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: задержание взяточника в больнице (ssu.gov.ua)

Ранее СБУ блокировала работу международной преступной группировки, которая занималась продажей подтробы американской вакцины Pfizer от коронавируса

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов.

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