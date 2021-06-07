Військкому в Тернопільській області затримали на хабарі: вимагав гроші за ухилення від служби

Заступника військового комісара в Тернопільській області затримали на хабарі. Він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу в запобіганні строкової служби в Збройних силах України.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та обороній сфері Західного регіону.
Заступника військкому одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців затримали на хабарі на гарячому. Він отримав від громадянина заздалегідь обумовлену суму.
Офіцеру повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудовим розслідуванням кримінальної справи займається територіальне управління Державного бюро розслідування (ДБР)
Фото: затримання на хабарі заступника військкому в Тернопільській області (facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua)
Нагадаємо, 12 травня в Закарпатській області співробітники ДБР затримали на хабарі двох податкових інспекторів. Вони вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч за ухилення від сплати податків.
Відзначимо, в цей же день СБУ викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вони вимагали кошти за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу.
РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів.