Военкома в Луганской области задержали на взятке: обещал помощь в уклонении от службы

Военного комиссара в Луганской области задержали на взятке. Он вымогал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь избежать срочной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Военкома одного из районных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих задержали на взятке с поличным 15 мая. Он получил от гражданина заранее оговоренную сумму. Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела занимается военная прокуратура. Фото: задержание на взятке военкома в Луганской области (mvs.gov.ua/uk)