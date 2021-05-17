Воєнкома в Луганській області затримали на хабарі: обіцяв допомогу в ухиленні від служби

Військового комісара в Луганській області затримали на хабарі. Він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу у строковій службі у Збройних силах України.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

Військкому одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців затримали на хабарі на гарячому 15 травня. Він отримав від громадянина заздалегідь обумовлену суму. Військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідування кримінальної справи займається військова прокуратура. Фото: затримання на хабарі воєнкома в Луганській області (mvs.gov.ua/uk)