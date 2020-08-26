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Воды в оккупированном Севастополе хватит до декабря

Автор: Максим Зайченко

Водохранилище аннексированного Севастополя, питающее город, наполнено на треть. Этих запасов хватит до декабря.

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Об этом 26 августа сообщил журналистам подконтрольный Кремлю "замглавы Севастополя" Владимир Базаров, передает "Крым.Реалии".

По его словам, в городе не будут вводить график подачи воды.

"В Крыму и соседнем Краснодарском крае некоторые города перешли на график подачи воды. У нас ситуация несколько лучше, на сегодня в водохранилище 22,5 тыс. кубов воды - примерно третья часть от его полного заполнения. Этой воды нам достаточно до декабря месяца. Пока живем спокойно, график не вводим", - сказал он.

Он уточнил, что с начала года в Севастополе вводили меры по экономии воды: увеличен дебет водозабора, изменена система очистки фильтров, активизированы все скважины в садовых товариществах, прекращена подача питьевой воды для технических нужд.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что на сегодня нет оснований для гуманитарной катастрофы в оккупированном Крыму из-за нехватки воды; на полуострове достаточно воды для его населения.

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