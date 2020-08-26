Данилов исключает гуманитарную катастрофу в Крыму из-за нехватки воды

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

На сегодня нет оснований для гуманитарной катастрофы в оккупированном Крыму из-за нехватки воды. На полуострове достаточно воды для его населения.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, на полуострове нет недостатка води и оснований для гуманитарной катастрофы.

"Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - добавил Данилов.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.

У президента Владимира Зеленского отреагировали на это, заявив, что до освобождения воду в Крым подавать нельзя, поскольку это весомый рычаг влияния и давления на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.