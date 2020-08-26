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Води в окупованому Севастополі вистачить до грудня

Севастополь, Середа 26 серпня 2020 17:38
Води в окупованому Севастополі вистачить до грудня
Фото: кран з водою (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Водосховище анексованого Севастополя, що живить місто, наповнене на третину. Цих запасів вистачить до грудня.

Про це 26 серпня повідомив журналістам підконтрольний Кремлю "заступник голови Севастополя" Володимир Базаров, передає "Крим.Реалії".

За його словами, у місті не будуть вводити графік подачі води.

"У Криму і сусідньому Краснодарському краї деякі міста перейшли на графік подачі води. У нас ситуація дещо краще, на сьогодні у водосховищі 22,5 тис. кубів води - приблизно третя частина від його повного заповнення. Цієї води нам достатньо до грудня місяця. Поки живемо спокійно, графік не вводимо", - сказав він.

Він уточнив, що з початку року в Севастополі вводили заходи з економії води: збільшено дебет водозабору, змінена система очищення фільтрів, активізовані всі свердловини в садових товариствах, припинена подача питної води для технічних потреб.

Нагадаємо, раніше глава делегації України у Тристоронній контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук припустив відновлення подачі води в Крим у разі гуманітарної катастрофи.

Після цього секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов сказав, що на сьогодні немає підстав для гуманітарної катастрофи в окупованому Криму через брак води; на півострові достатньо води для населення.

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