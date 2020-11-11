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Води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення, - Мінприроди

Севастополь, Середа 11 листопада 2020 08:25
Води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення, - Мінприроди
Фото: водні резервуари в Криму висихають (twitter.com/KrimRt)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

У Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів впевнені, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення. Цивільному населенню в Криму необхідно близько 100 млн кубометрів води щорічно.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду".

У відомстві кажуть, що це приблизно в дев'ять разів менше сумарного місцевого стоку у маловодні річки і прогнозованих запасів підземних вод.

"Тобто питні та господарсько-побутові потреби населення та водокористувачів Криму можуть бути забезпечені місцевим стоком", - пояснили в Мінприроди.

Крім того, поки невідомо, чи зможе Україна відновити подачу води через Північно-Кримський канал через шість років простою. Після окупації півострова українські фахівці втратили можливість повною мірою обслуговувати канал і не можуть оцінити його технічний стан.

Нагадаємо, в Офісі президента оцінили ситуацію з водою в окупованому Криму.

У Зеленського говорили, що подача води в Крим з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.

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