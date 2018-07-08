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Интервью

Родители детей, запертых в пещере в Таиланде, согласились на их эвакуацию

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 13:49
Фото: спасатели (EPA / THAI NAVY)
Фото: спасатели (EPA / THAI NAVY)

В спасательной операции участвуют 13 дайверов из Франции, Великобритании и Нидерландов

Родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию. Об этом заявил губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон, сообщает издание Thai Rath.

По словам губернатора, дети подготовлены морально и физически к выходу из пещеры.

Также сообщается, что в спасательной операции участвуют 13 дайверов из Франции, Великобритании и Нидерландов, пять - из отряда спецназа ВМС Таиланда.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.

Отметим, ранее сообщалось, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня.

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Теги публикации: эвакуация, таиланд, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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