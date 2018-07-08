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Воду з печери з дітьми в Таїланді запропонували відкачати з допомогою німецьких супернасосов

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 14:23
Фото: рятувальники (EPA / THAI NAVY)
Фото: рятувальники (EPA / THAI NAVY)

З такою пропозицією виступив президент Служби технічної допомоги THW Німеччини Маріан Вендт

Воду з печери в Таїланді, в якій залишаються заблокованими діти, запропонували відкачати за допомогою німецьких супернасосів. З відповідною заявою виступив президент Служби технічної допомоги THW, що виконує в Німеччині функції МНС, Маріан Вендт, повідомляє Deutsche Welle.

"У нас є високоефективні супернасоси, які ми пропонуємо доставити в Таїланд, щоб надати там допомогу рятувальникам", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію.

Також раніше повідомлялося, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Таїланді, де вони застрягли, найближчі чотири дні.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.

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Теги публікації: таиланд, дети, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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