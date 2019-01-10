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Водоснабжение Краматорска полностью восстановлено

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 12:40
Водоснабжение Краматорска полностью восстановлено
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее планировалось сокращение водоснабжения из-за долгов

Водоснабжение Краматорска (Донецкая область) полностью восстановлено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета.

Как отмечается, с сегодняшнего дня, 10 января, после переговоров с компанией "Вода Донбасса" в городе полностью восстановлено водоснабжение.

"В результате сотрудничества была достигнута договоренность о возобновлении подачи технической воды в полном объеме. Фильтровальная станция начала работу в круглосуточном режиме. Подача питьевой воды будет осуществляться без графика", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент без водоснабжения остается лишь аварийный участок по ул. Юбилейной,46 (СОШ № 35), где идет ремонт (ул. Дворцовая 42, 38, 6, 8, 10, 12, 16, 22, ул. Юбилейная 34, ул. Я. Мудрого 51, 53, вул. В. Стуса 51, 53, 55, СОШ № 25).

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске из-за долгов сократили подачу питьевой и технической воды на 15%. Кроме того, вчера с 22:00 была приостановлена работа фильтровальной станции города и планировалось, что она будет работать по графику: с 05:00 - 10:00, 17:00 - 22:00.

Как писало РБК-Украина, жители Лисичанска могут остаться без воды и тепла поскольку объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", оказывающих услуги в так называемом районе РТИ города Лисичанск обесточены.

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Новости Украины Краматорскводоснабжение
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