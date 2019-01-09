Жители Лисичанска могут остаться без воды и тепла

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Без воды и тепла могут остаться около 30 тыс. человек

Объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", предоставляющие услуги в так называемом "районе РТИ" города Лисичанск обесточены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Луганское энергетическое объединение".

Сообщается, в связи с этим без воды останется около 30 тыс. жителей одного из крупнейших городов подконтрольной Луганской области. Кроме того, в результате этого в течение суток прекратит свою работу и котельная местной теплосети.

В сообщении говорится, что "водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии. Долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 млн гривен.

В целом ситуация с "Лисичанскводоканалом" грозит неудовлетворительными расчетами энергетиков за купленную электроэнергию и может иметь крайне негативные последствия для всей подконтрольной Луганской области, сообщает ЛЭО.

Как известно, 1 ноября 2018 года Луганская ОГА, Лисичанский горсовет и ЛЭО достигли договоренностей по долгам Лисичанского водоканала. Так, данное КП подтвердило обязательства полностью оплачивать текущее потребление электроэнергии и до 1 февраля 2019 года поэтапно оплатить 16 млн гривен задолженности.

Напомним, из-за сложных погодных условий на Донбассе 25 декабря без электричества остались несколько объектов водоснабжения, вследствие чего по меньшей мере 10 населенных пунктов испытывают проблемы с водой.