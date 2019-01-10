Водопостачання Краматорська повністю відновлено

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше планувалося скорочення водопостачання через борги

Водопостачання Краматорська (Донецька область) повністю відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Краматорської міської ради.

Як зазначається, відсьогодні, 10 січня, після перемовин з компанією "Вода Донбасу" в місті повністю відновлене водопостачання.

"В результаті співпраці була досягнута домовленість про відновлення подачі технічної води у повному обсязі. Фільтрувальна станція розпочала роботу в цілодобовому режимі. Подача питної води буде здійснюватися без графіка", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі без водопостачання залишається лише аварійна ділянка по вул. Ювілейній,46 (ЗОШ № 35), де триває ремонт (вул. Двірцева 42, 38, 6, 8, 10, 12, 16, 22, вул. Ювілейна 34, вул. Я. Мудрого 51, 53, вул. В. Стуса 51, 53, 55, ЗОШ № 25).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Краматорську через борги було скорочено подачу питної і технічної води на 15%. Крім того, вчора з 22:00 було призупинено роботу фільтрувальної станції міста і планувалося, що вона працюватиме за графіком: з 05:00 - 10:00, 17:00 - 22:00.

Як писало РБК-Україна, жителі Лисичанська можуть залишитися без води і тепла оскільки об'єкти комунального підприємства "Лисичанскводоканал", що надають послуги у так званому районі ГТВ міста Лисичанськ знеструмлені.