На водопроводе в оккупированном Крыму заметили оборудование Siemens

Как следует из изображений оборудования насосной станции, распространенных "властями Крыма", их основную составляющую составляют насосы Siemens.

"Ассоциация реинтеграции Крыма" обратилась с официальным письмом к главной штаб-квартире Siemens в Мюнхене, к австрийской компании Siemens, к ее дочернему предприятию в Киеве и филиалу Siemens в Москве.

В письме указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставляемого и обслуживаемого европейскими структурами оборудования Siemens не только в нарушение санкций ЕС, но как "орудие экоцида и совершения военных преступлений" на полуострове.

"Главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму как орудия ее дальнейшей агрессии и одновременно содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия", - сказали правозащитники.

Напомним, в 2018 году прокуратура Гамбурга проводила следствие в отношении трех граждан Германии, которые работают в офисе Siemens в Санкт-Петербурге. Тогда стало известно, что оккупационная "власть" Крыма скрыла аварию с газовыми турбинами Siemens, которые ранее завезли на территорию аннексированного полуострова в обход международных санкций.