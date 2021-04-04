На водогоні в окупованому Криму помітили обладнання Siemens

Як випливає із зображень обладнання насосної станції, поширених "владою Криму", їх основну складову становлять насоси Siemens.

"Асоціація реінтеграції Криму" звернулася з офіційним листом до головної штаб-квартири Siemens в Мюнхені, до австрійської компанії Siemens, до її дочірнього підприємства в Києві та філії Siemens у Москві.

У листі вказано на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого та обслуговуваного європейськими структурами обладнання Siemens не тільки у порушення санкцій ЄС, але як "знаряддя екоциду та вчинення воєнних злочинів" на півострові.

"Головною метою Бештерек-Зуйського водогону є забезпечення військових баз РФ у Криму як знаряддя її подальшої агресії та водночас сприяння злочинному переселенню у Сімферополь російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови", - сказали правозахисники.

Нагадаємо, у 2018 році прокуратура Гамбурга проводила слідство щодо трьох громадян Німеччини, які працюють в офісі Siemens в Санкт-Петербурзі. Тоді стало відомо, що окупаційна "влада" Криму приховала аварію з газовими турбінами Siemens, які раніше завезли на територію анексованого півострова в обхід міжнародних санкцій.