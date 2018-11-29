В Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"

Фото: газотурбинные установки (siemens.com)

Работников компании подозревают в нарушении эмбарго ЕС

Прокуратура Гамбурга с мая 2018 года проводит следствие в отношении трех граждан Германии, которые работают в офисе Siemens в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, граждан Германии подозревают в нарушении эмбарго Евросоюза на поставки оборудования.

Семь газовых турбин Siemens были поставлены в Россию в 2015-2016 году. Однако позже их установили в Крыму, на который распространяются санкции Европейского союза.

В прокуратуре заявили, что турбины стоили 213 миллионов евро, и расследование продолжается с мая.

В то же время, в немецкой компании заявляют, что не знали о поставке турбин на территорию полуострова. В ежегодном финансовом отчете Siemens указывается, что компания полностью сотрудничает с властями в этом вопросе.

"Siemens сообщил, что турбины были заказаны и поставлены для проекта строительства электростанции в Тамани на юге России. Но потом они были переведены в Крым российским заказчиком ОАО "ВО Технопромэкспорт" и установлены на новых газовых электростанциях с нарушением договора купли-продажи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Siemens подал в суд на ОАО "ВО Технопромэкспорт" в России, пытаясь отменить договор купли-продажи. Но иски были отклонены четырьмя последовательными судами.

Напомним, в оккупированном Крыму газовые турбины Siemens стали причиной аварии, в результате которого повреждены производственные цеха ТЭС возле Симферополя.

Ранее сообщалось, что оккупационная "власть" Крыма скрыла аварии с газовыми турбинами Siemens, которые ранее завезли на территорию аннексированного полуострова в обход международных санкций.