За порушення - у в'язницю. У Грузії представили жорсткий варіант проект закону про "іноагентів"

У парламент Грузії внесли законопроект про "іноагентів", який практично копіює російський закон і передбачає тюремні терміни за його порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія" .

Повідомляється, що проект закону будуть ініціювати на засіданні бюро парламенту Грузії 27 лютого. Його автором є рух "Сила народу", який входить до парламентської більшості.

Це вже другий законопроект про іноагентів. Він називається "Про реєстрацію іноземних агентів". Раніше цей рух представив законопроект "Про прозорість іноземного впливу", який копіює російський закон про "іноагентів" і який розкритикували в ЄС.

Рух пропонує винести на голосування обидва варіанти, заявивши, що критика першого проекту була необґрунтованою, оскільки він максимально пом'якшений, і для порівняння запропонувала більш жорсткий варіант.

За даними журналістів, у другому законопроекті статус іноагентів пропонується надавати не лише ЗМІ та громадським організаціям, але будь-яким фізичним та юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону за деякими винятками.

Зокрема це не стосуватиметься осіб, які "сумлінно" займаються благодійною, релігійною, просвітницькою, науковою, академічною чи художньою діяльністю. При цьому критерії поняття "сумлінності" не розшифровуються.

Крім того, реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено відмову або затримку з реєстрацією, вводиться покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних - штраф.

При цьому в записці пояснення зазначається, що він нібито "не суперечить законодавству ЄС".

Хоча Євросоюз заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС. Серйозне занепокоєння також висловили США.

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі пояснив негативну реакцію Заходу на перший проект нібито "пропагандистською хвилею", яка їх дезінформувала. Він вважає, що мета проектів - забезпечити прозорість зовнішнього фінансування.

Також зазначимо, що сотні неурядових організацій та ЗМІ Грузії підписали спільну заяву, в якій кажуть, що законопроект про іноагентів є відповіддю влади на оприлюднення інформації про факти корупції, беззаконня та виборчого правосуддя та проводять пряму аналогію з РФ.