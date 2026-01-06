На Водохреще погода в Україні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні на Водохреще, 6 січня, в Україні очікується погіршення погоди - мокрий сніг, дощ, ожеледь, туман та налипання мокрого снігу. Місцями температура опуститься до 14 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на півдні країни вночі прогнозують помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0 до 5° тепла вночі та 7-12° вдень.
На решті території очікується сніг і мокрий сніг, у центральних, північних та східних областях - з дощем.
На дорогах можливі ожеледиця та ожеледь, у деяких регіонах туман. Температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
У столиці сьогодні весь день буде хмарно, вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вранці та вдень очікуються туман та ожеледь, на дорогах - ожеледиця. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.
Також синоптики зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області.
Сьогодні вранці та вдень ожеледь; туман, видимість 300-500 м; на дорогах ожеледиця.
I рівень небезпечності, жовтий
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна поділилося детальним прогнозом погоди на тиждень.
За даними синоптиків, протягом 5–9 січня очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься від відлиги на півдні до суттєвих морозів у західних і північно-східних регіонах.
Також метеорологи розповідали, коли фактично стартувала метеорологічна зима в столиці.
Крім того, Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.