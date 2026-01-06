ua en ru
На Крещение погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Вторник 06 января 2026 07:00
UA EN RU
На Крещение погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня
Автор: Ірина Глухова

Сегодня на Крещение, 6 января, в Украине ожидается ухудшение погоды - мокрый снег, дождь, гололед, туман и налипание мокрого снега. Местами температура опустится до 14 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на юге страны ночью прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Температура будет колебаться от 0 до 5° тепла ночью и 7-12° днем.

На остальной территории ожидается снег и мокрый снег, в центральных, северных и восточных областях - с дождем.

На дорогах возможны гололедица и гололед, в некоторых регионах туман. Температура ночью 3-8° мороза, в северных и северо-восточных областях 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

На Крещение погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня весь день будет облачно, ночью снег, днем мокрый снег и дождь. Утром и днем ожидаются туман и гололед, на дорогах - гололедица. Температура ночью около 10° мороза, днем 0-2° мороза.

Также синоптики сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области.

Сегодня утром и днем гололед; туман, видимость 300-500 м; на дорогах гололедица.

I уровень опасности, желтый

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

На Крещение погода в Украине ухудшится: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, недавно РБК-Украина поделилось детальным прогнозом погоды на неделю.

По данным синоптиков, в течение 5-9 января ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от оттепели на юге до существенных морозов в западных и северо-восточных регионах.

Также метеорологи рассказывали, когда фактически стартовала метеорологическая зима в столице.

Кроме того, Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

