Водохреще-2025 у Києві. На яких пляжах чергуватимуть рятувальники й медики

Що відомо про купання у водоймах Києва на Водохреще

У КМДА закликали громадян відмовитися від купання у водоймах на свято Хрещення Господнього (Водохреще) у понеділок, 6 січня 2025 року.

Згідно з інформацією КП "Плесо", для забезпечення громадської безпеки на території Києва в цей день організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях:

на озері Вербному

на острові Оболонському

на пляжі "Дитячий"

на пляжі "Венеція"

на пляжі "Центральний"

на пляжі "Тельбін"

на пляжі "Троєщина"

на пляжі "Райдуга"

на пляжі "Пуща-Водиця"

на пляжі "Наталка"

на пляжі "Галерний"

на пляжі "Веселка"

Уточнюється, що на острові Оболонському та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони.

У КП "Плесо" повідомили також, що пляжі й водойми столиці регулярно перевіряють на відповідність санітарним нормам.

"Зокрема, для мінімізації ризиків травмування водолази підприємства обстежили дно водойм на всіх локаціях", - уточнили у КМДА.

Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Тим часом у КП "Київський метрополітен" повідомили, що на станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль (який наразі зачинений).

Вестибюль №2 (у напрямку станції "Лівобережна") працюватиме 6 січня:

з 10 години ранку

до 17 години вечора

Вестибюль №1 функціонуватиме у звичайному режимі: