Водохреще-2025 у Києві. На яких пляжах чергуватимуть рятувальники й медики

Напередодні свята Водохреща міська влада Києва закликає місцевих мешканців і гостей столиці утриматися від масових зібрань і заходів, а також дотримуватись обмежень, що діють під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА закликали громадян відмовитися від купання у водоймах на свято Хрещення Господнього (Водохреще) у понеділок, 6 січня 2025 року.
Згідно з інформацією КП "Плесо", для забезпечення громадської безпеки на території Києва в цей день організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях:
Уточнюється, що на острові Оболонському та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони.
У КП "Плесо" повідомили також, що пляжі й водойми столиці регулярно перевіряють на відповідність санітарним нормам.
"Зокрема, для мінімізації ризиків травмування водолази підприємства обстежили дно водойм на всіх локаціях", - уточнили у КМДА.
Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Тим часом у КП "Київський метрополітен" повідомили, що на станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль (який наразі зачинений).
Вестибюль №2 (у напрямку станції "Лівобережна") працюватиме 6 січня:
Вестибюль №1 функціонуватиме у звичайному режимі:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились дати Хрещення Господнього (Водохреща) та Богоявлення після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, а також чи "змивають" насправді масові хрещенські купання людські гріхи.
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