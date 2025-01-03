Крещение-2025 в Киеве. На каких пляжах будут дежурить спасатели и медики

Накануне праздника Крещения городские власти Киева призывают местных жителей и гостей столицы воздержаться от массовых собраний и мероприятий, а также соблюдать ограничения, действующие во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА призвали граждан отказаться от купания в водоемах на праздник Крещения Господня в понедельник, 6 января 2025 года.
Согласно информации КП "Плесо", для обеспечения общественной безопасности на территории Киева в этот день организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях:
Уточняется, что на острове Оболонском и городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны.
В КП "Плесо" сообщили также, что пляжи и водоемы столицы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам.
"В частности, для минимизации рисков травмирования водолазы предприятия обследовали дно водоемов на всех локациях", - уточнили в КГГА.
Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Между тем в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на станции метро "Гидропарк" временно откроют второй вестибюль (который сейчас закрыт).
Вестибюль №2 (в направлении станции "Левобережная") будет работать 6 января:
Вестибюль №1 будет функционировать в обычном режиме:
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.
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