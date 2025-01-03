Крещение-2025 в Киеве. На каких пляжах будут дежурить спасатели и медики

Что известно о купании в водоемах Киева на Крещение

В КГГА призвали граждан отказаться от купания в водоемах на праздник Крещения Господня в понедельник, 6 января 2025 года.

Согласно информации КП "Плесо", для обеспечения общественной безопасности на территории Киева в этот день организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях:

на озере Вербном

на острове Оболонском

на пляже "Детский"

на пляже "Венеция"

на пляже "Центральный"

на пляже "Тельбин"

на пляже "Троещина"

на пляже "Радуга"

на пляже "Пуща-Водица"

на пляже "Наталка"

на пляже "Галерный"

на пляже "Радуга"

Уточняется, что на острове Оболонском и городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны.

В КП "Плесо" сообщили также, что пляжи и водоемы столицы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам.

"В частности, для минимизации рисков травмирования водолазы предприятия обследовали дно водоемов на всех локациях", - уточнили в КГГА.

Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Между тем в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на станции метро "Гидропарк" временно откроют второй вестибюль (который сейчас закрыт).

Вестибюль №2 (в направлении станции "Левобережная") будет работать 6 января:

с 10 часов утра

до 17 часов вечера

Вестибюль №1 будет функционировать в обычном режиме: