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В водохранилищах Крыма значительно уменьшилось количество воды

Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму заявили, что водохранилища, по сравнению с прошлым месяцем, значительно обмелели. Такая ситуация привела к снижению суммарного запаса воды на полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного "Гидрометцентра".

"Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в млн куб. метров составил: Белогорское - 2.83, Симферопольское - 0.534, Счастливое - 0.718, Чернореченское - 2.19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий суммарный запас воды в водохранилищах на начало лета составил 79.24 млн куб. метров, что на 6.531 млн куб. метров меньше, чем месяц назад и на 5.92 млн. куб. метров меньше, чем год назад.

Также известно, что из-за отсутствия стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы на полуострове повторяется такая же ситуация, как и в прошлом году. То есть в большинстве сельских рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхания.

По данным оккупационного "Гидрометцентра", в прошлом месяце в бассейнах рек выпало осадков лишь от 7% до 35% нормы, а меньше всего осадков наблюдается в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.

Напомним, что на начало февраля оккупационная власть сообщала, что наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Также РБК-Украина писало, что постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич против подачи воды на полуостров до его деоккупации.

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Новости Украины Крымводаводохранилище