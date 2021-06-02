У водосховищах Криму значно зменшилася кількість води

В окупованому Криму заявили, що водосховища, у порівнянні з минулим місяцем, значно обміліли. Така ситуація призвела до зниження сумарного запасу води на півострові.
Про це повідомила пресслужба окупаційного "Гідрометцентру".
"Приплив води в водосховища природного стоку в травні значно зменшився і в млн куб. метрів становив: Білогірське - 2.83, Сімферопольське - 0.534, Щасливе - 0.718, Чорноріченське - 2.19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальний сумарний запас води у водосховищах на початок літа склав 79.24 млн куб. м, що на 6.531 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 5.92 млн. куб. м менше, ніж рік тому.
Також відомо, що внаслідок відсутності стокоутворюючих опадів після третьої малосніжної зими на півострові повторюється така ж ситуація, як і минулого року. Тобто в більшості сільських річок округів Алушти, Судака і Феодосії зберігається пересихання.
За даними окупаційного "Гідрометцентру", у минулому місяці в басейнах річок випало опадів лише від 7% до 35% норми, а найменше опадів спостерігається в басейнах річок Кача, Бельбек, Чорна, Салгир.
Нагадаємо, що на початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища.
Також РБК-Україна писало, що постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич проти подачі води на півострів до його деокупації.