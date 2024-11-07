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Для водіїв в Україні відновили популярну послугу: про що йдеться

Індивідуальний номерний знак є додатком до номера держреєстрації авто (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Із середи, 6 листопада, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили прийом замовлень від водіїв на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків для транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Зміст

Як замовити індивідуальні номерні знаки

Індивідуальний номерний знак є додатком до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника.

Такі номерні знаки є досить популярними серед автовласників (від початку 2024 року було розроблено макетів та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів).

Замовити індивідуальний номерний знак можна:

Отримати готовий додаток до номерного знаку держреєстрації також можна кількома способами:

  • самостійно - у Головному сервісному центрі МВС у Києві (в управлінні стандартизації за адресою: вулиця Мрії, 19)
  • доставкою на відділення "Нової Пошти" - логістичні послуги з доставки надає ДП "ІНФОТЕХ" (за додаткову плату)

Послуга з виготовлення індивідуальних номерних знаків надається громадянам у термін до 40 днів.

За додатковою консультацією у ГСЦ МВС радять звертатись до профільного відділу за телефонами: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.

Крім того, консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках ГСЦ МВС у Facebook або Instagram.

Як швидко отримати відповідь від сервісних центрів МВС (інфографіка: hsc.gov.ua)

Вартість індивідуальних номерних знаків

Напис на індивідуальному номерному знаку є унікальним і не може повторюватись.

У ГСЦ МВС уточнили, що номерний знак для легкових автомобілів може містити від 3 до 8 символів:

  • або від 3 до 8 літер
  • або від 3 до 7 літер і цифр

Напис для мотоциклів - від 3 до 6 символів (від 2 до 5 літер і цифр).

При цьому індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж 2 літери.

Вартість послуги є такою:

  • спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 340,02 грн
  • спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 154,80 грн
  • три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн
  • кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн
  • графічний елемент - 500 грн

Нагадаємо, надання сервісними центрами МВС послуги із замовлення індивідуальних номерних знаків було тимчасово призупинене з 23 лютого 2024 року.

Це було пов'язано з погіршенням воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей завода-виробника, які вирішили перенести на іншу локацію.

З огляду на таку ситуацію, нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків від громадян не приймалися.

Тим часом ми розповідали, скільки доведеться заплатити за різні види номерів авто в Україні.

Читайте також, що означають номерні знаки з долонями, які з'явились на деяких машинах в Україні.

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