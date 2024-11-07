Для водіїв в Україні відновили популярну послугу: про що йдеться

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Як замовити індивідуальні номерні знаки

Індивідуальний номерний знак є додатком до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника.

Такі номерні знаки є досить популярними серед автовласників (від початку 2024 року було розроблено макетів та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів).

Замовити індивідуальний номерний знак можна:

фізично - у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС

віддалено - онлайн через "Кабінет водія"

Отримати готовий додаток до номерного знаку держреєстрації також можна кількома способами:

самостійно - у Головному сервісному центрі МВС у Києві (в управлінні стандартизації за адресою: вулиця Мрії, 19)

доставкою на відділення "Нової Пошти" - логістичні послуги з доставки надає ДП "ІНФОТЕХ" (за додаткову плату)

Послуга з виготовлення індивідуальних номерних знаків надається громадянам у термін до 40 днів.

За додатковою консультацією у ГСЦ МВС радять звертатись до профільного відділу за телефонами: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.

Крім того, консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках ГСЦ МВС у Facebook або Instagram.

Як швидко отримати відповідь від сервісних центрів МВС (інфографіка: hsc.gov.ua)

Вартість індивідуальних номерних знаків

Напис на індивідуальному номерному знаку є унікальним і не може повторюватись.

У ГСЦ МВС уточнили, що номерний знак для легкових автомобілів може містити від 3 до 8 символів:

або від 3 до 8 літер

або від 3 до 7 літер і цифр

Напис для мотоциклів - від 3 до 6 символів (від 2 до 5 літер і цифр).

При цьому індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж 2 літери.

Вартість послуги є такою: