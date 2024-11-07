Для водіїв в Україні відновили популярну послугу: про що йдеться

Із середи, 6 листопада, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили прийом замовлень від водіїв на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків для транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
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Індивідуальний номерний знак є додатком до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника.
Такі номерні знаки є досить популярними серед автовласників (від початку 2024 року було розроблено макетів та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів).
Замовити індивідуальний номерний знак можна:
Отримати готовий додаток до номерного знаку держреєстрації також можна кількома способами:
Послуга з виготовлення індивідуальних номерних знаків надається громадянам у термін до 40 днів.
За додатковою консультацією у ГСЦ МВС радять звертатись до профільного відділу за телефонами: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68.
Крім того, консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках ГСЦ МВС у Facebook або Instagram.
Як швидко отримати відповідь від сервісних центрів МВС (інфографіка: hsc.gov.ua)
Напис на індивідуальному номерному знаку є унікальним і не може повторюватись.
У ГСЦ МВС уточнили, що номерний знак для легкових автомобілів може містити від 3 до 8 символів:
Напис для мотоциклів - від 3 до 6 символів (від 2 до 5 літер і цифр).
При цьому індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж 2 літери.
Вартість послуги є такою:
Нагадаємо, надання сервісними центрами МВС послуги із замовлення індивідуальних номерних знаків було тимчасово призупинене з 23 лютого 2024 року.
Це було пов'язано з погіршенням воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей завода-виробника, які вирішили перенести на іншу локацію.
З огляду на таку ситуацію, нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків від громадян не приймалися.
Тим часом ми розповідали, скільки доведеться заплатити за різні види номерів авто в Україні.
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