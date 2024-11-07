Для водителей в Украине возобновили популярную услугу: о чем речь

Со среды, 6 ноября, сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов от водителей на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков для транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
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Индивидуальный номерной знак является приложением к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца.
Такие номерные знаки достаточно популярны среди автовладельцев (с начала 2024 года было разработано макетов и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов).
Заказать индивидуальный номерной знак можно:
Получить готовое приложение к номерному знаку госрегистрации можно также несколькими способами:
Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется гражданам в срок до 40 дней.
За дополнительной консультацией в ГСЦ МВД советуют обращаться в профильный отдел по телефонам: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.
Кроме того, консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах ГСЦ МВД в Facebook или Instagram.
Как быстро получить ответ от сервисных центров МВД (инфографика: hsc.gov.ua)
Надпись на индивидуальном номерном знаке уникальна и не может повторяться.
В ГСЦ МВД уточнили, что номерной знак для легковых автомобилей может содержать от 3 до 8 символов:
Надпись для мотоциклов - от 3 до 6 символов (от 2 до 5 букв и цифр).
При этом индивидуальный номерной знак должен содержать не менее 2 букв.
Стоимость услуги такова:
Напомним, предоставление сервисными центрами МВД услуги по заказу индивидуальных номерных знаков было временно приостановлено с 23 февраля 2024 года.
Это было связано с ухудшением военной безопасности в местах расположения производственных мощностей завода-производителя, которые решили перенести на другую локацию.
Исходя из такой ситуации, новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков от граждан не принимались.
Между тем, мы рассказывали, сколько придется заплатить за разные виды номеров авто в Украине.
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