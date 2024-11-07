Для водителей в Украине возобновили популярную услугу: о чем речь

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Как заказать индивидуальные номерные знаки

Индивидуальный номерной знак является приложением к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца.

Такие номерные знаки достаточно популярны среди автовладельцев (с начала 2024 года было разработано макетов и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов).

Заказать индивидуальный номерной знак можно:

физически - в любом территориальном сервисном центре МВД

удаленно - онлайн через "Кабинет водителя"

Получить готовое приложение к номерному знаку госрегистрации можно также несколькими способами:

самостоятельно - в Главном сервисном центре МВД в Киеве (в управлении стандартизации по адресу: улица Мрии, 19)

доставкой на отделение "Новой Почты" - логистические услуги по доставке предоставляет ГП "ІНФОТЕХ" (за дополнительную плату)

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется гражданам в срок до 40 дней.

За дополнительной консультацией в ГСЦ МВД советуют обращаться в профильный отдел по телефонам: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.

Кроме того, консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах ГСЦ МВД в Facebook или Instagram.

Как быстро получить ответ от сервисных центров МВД (инфографика: hsc.gov.ua)

Стоимость индивидуальных номерных знаков

Надпись на индивидуальном номерном знаке уникальна и не может повторяться.

В ГСЦ МВД уточнили, что номерной знак для легковых автомобилей может содержать от 3 до 8 символов:

или от 3 до 8 букв

или от 3 до 7 букв и цифр

Надпись для мотоциклов - от 3 до 6 символов (от 2 до 5 букв и цифр).

При этом индивидуальный номерной знак должен содержать не менее 2 букв.

Стоимость услуги такова: