Водіїв просять не користуватися однією з трас у Харківській області: в чому причина

У Харківській області ділянка траси М-03 Ізюм-Слов'янськ залишається небезпечною через застосування російськими військами ударних FPV-дронів. Водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Як повідомляється, у зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки.

Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська.

"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", - наголосили у Службі.