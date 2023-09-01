UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені

Фото: водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На трасі Одеса-Рені з 1 вересня можливе ускладнення руху через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"З 1 вересня можливе ускладнення руху на ділянках автомобільної дороги Одеса-Рені, у звʼязку з аварійно-ремонтними роботами дорожнього покриття. Це може вплинути на пропускну спроможність транзитної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ просять водіїв врахувати дану інформацію та завчасно планувати свої поїздки.

З розкладом виконання робіт можна ознайомитися за посиланням.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаводіїРени