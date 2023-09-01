Водіїв попередили про ускладнення руху на трасі Одеса-Рені

На трасі Одеса-Рені з 1 вересня можливе ускладнення руху через ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"З 1 вересня можливе ускладнення руху на ділянках автомобільної дороги Одеса-Рені, у звʼязку з аварійно-ремонтними роботами дорожнього покриття. Це може вплинути на пропускну спроможність транзитної ділянки", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ просять водіїв врахувати дану інформацію та завчасно планувати свої поїздки.
З розкладом виконання робіт можна ознайомитися за посиланням.
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