Водителей предупредили об усложнении движения на трассе Одесса-Рени

На трассе Одесса-Рени с 1 сентября возможно усложнение движения из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"С 1 сентября возможно усложнение движения на участках автомобильной дороги Одесса-Рени, в связи с аварийно-ремонтными работами дорожного покрытия. Это может повлиять на пропускную способность транзитного участка", - говорится в сообщении.
В ГПСУ просят водителей учесть данную информацию и заблаговременно планировать свои поездки.
С расписанием выполнения работ можно ознакомиться по ссылке.
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