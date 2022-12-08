Водіїв попередили про сильний туман та дали важливі поради безпечної їзди
За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби та 9 грудня в Україні, крім східних областей, очікується сильний туман та місцями снігопад, видимість скоротиться до 200-500 м.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram патрульної поліції України.
Погіршення видимості відповідає першому рівню небезпеки – жовтому. У поліції закликали учасників дорожнього руху бути уважними та обережними.
Водiї:
- відмовтеся від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижуйте швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих закладів;
- збільшуйте дистанцію між автомобілями;
- за наявності протитуманних фар, увімкніть їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов'язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
- використовуйте засоби пасивної безпеки як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходи:
- будьте особливо уважні та переходьте дорогу тільки у певних місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулятора;
- у темний час доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі;
- будьте помітними.
Раніше ми писали, що на Харківщині через сильний снігопад і ожеледицю частково перекриють кілька трас міжнародного та національного значення.
Також повідомлялося, що водіїв у Дніпрі закликали якнайшвидше прибрати свої автомобілі з вулиць. Це потрібно для того, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, яка ліквідує наслідки негоди.
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