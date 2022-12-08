Водіїв попередили про сильний туман та дали важливі поради безпечної їзди

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби та 9 грудня в Україні, крім східних областей, очікується сильний туман та місцями снігопад, видимість скоротиться до 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram патрульної поліції України.

Погіршення видимості відповідає першому рівню небезпеки – жовтому. У поліції закликали учасників дорожнього руху бути уважними та обережними.

Раніше ми писали, що на Харківщині через сильний снігопад і ожеледицю частково перекриють кілька трас міжнародного та національного значення.

Також повідомлялося, що водіїв у Дніпрі закликали якнайшвидше прибрати свої автомобілі з вулиць. Це потрібно для того, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, яка ліквідує наслідки негоди.

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