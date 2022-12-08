У Харківській області частково перекриють кілька трас через снігопад: список

У Харківській області через сильний снігопад і ожеледицю частково перекриють кілька трас міжнародного та національного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор .

Обмеження набирають чинності сьогодні, 8 грудня, о 19:00 і продовжаться до 08:00 завтра, 9 грудня. Для пасажирського та вантажного транспорту загальною масою понад 10 тонн обмеження руху діятиме на дві години довше – до 10 ранку.

Раніше ми писали, що водіїв у Дніпрі закликали якнайшвидше прибрати свої автомобілі з вулиць. Це потрібно для того, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, яка ліквідує наслідки негоди.

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