Водителей предупредили о сильном тумане и дали важные советы безопасной езды

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня до конца суток и 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный туман и местами снегопад, видимость сократится до 200-500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.

Ухудшение видимости соответствует первому уровню опасности — желтому. В полиции призвали участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что в Харьковской области из-за сильного снегопада и гололеда частично перекроют несколько трасс международного и национального значения.

Также сообщалось, что водителей в Днепре призвали как можно быстрее убрать свои автомобили с улиц. Это нужно для того, чтобы не препятствовать работе спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды.

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