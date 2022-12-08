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Водителей предупредили о сильном тумане и дали важные советы безопасной езды

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 19:42
Водителей предупредили о сильном тумане и дали важные советы безопасной езды Фото: полиция предупредила водителей о плохой видимости в туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня до конца суток и 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный туман и местами снегопад, видимость сократится до 200-500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.

Ухудшение видимости соответствует первому уровню опасности — желтому. В полиции призвали участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Водители:

  • откажитесь от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
  • увеличивайте дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар, включите их вместе с ближним светом;
  • во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
  • пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходы:

  • будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора;
  • в темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде;
  • будьте заметными.

Ранее мы писали, что в Харьковской области из-за сильного снегопада и гололеда частично перекроют несколько трасс международного и национального значения.

Также сообщалось, что водителей в Днепре призвали как можно быстрее убрать свои автомобили с улиц. Это нужно для того, чтобы не препятствовать работе спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды.

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полиция Туман Снегопад
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