Водителей предупредили о сильном тумане и дали важные советы безопасной езды
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня до конца суток и 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный туман и местами снегопад, видимость сократится до 200-500 м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.
Ухудшение видимости соответствует первому уровню опасности — желтому. В полиции призвали участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.
Водители:
- откажитесь от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
- увеличивайте дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар, включите их вместе с ближним светом;
- во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
Пешеходы:
- будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора;
- в темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде;
- будьте заметными.
Ранее мы писали, что в Харьковской области из-за сильного снегопада и гололеда частично перекроют несколько трасс международного и национального значения.
Также сообщалось, что водителей в Днепре призвали как можно быстрее убрать свои автомобили с улиц. Это нужно для того, чтобы не препятствовать работе спецтехники, ликвидирующей последствия непогоды.
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